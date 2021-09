Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROBLEMATREVISO Sulla carta i supplenti erano pronti a entrare tutti in classe già dal primo giorno di scuola: quest'anno l'ufficio scolastico ha chiuso 2.688 nomine a tempo di record. In realtà, però, sono centinaia quelli che stanno rinunciando all'incarico a tempo determinato. E a ormai due soli giorni dal suono della prima campanella, che arriverà lunedì, ciò si tradurrà inevitabilmente in una serie di cattedre scoperte. E...