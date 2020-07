LA MAPPA

TREVISO L'ex Turazza a Treviso e la parte vecchia dell'ospedale a Castelfranco. Più altri immobili ancora in via di definizione nella zona di Conegliano. Inizia a dipanarsi il piano messo a punto dalla Provincia per recuperare spazi esterni agli istituti superiori in modo da riuscire ad accogliere tutti gli ottomila studenti, circa il 20% dei 40mila totali, che a settembre non troveranno posto nelle classi abituali a causa del distanziamento imposto dall'emergenza Coronavirus. Non si può ancora escludere la necessità di continuare almeno in parte con la didattica a distanza. Alcune scuole pensano a un sistema a giorni alterni. Il Sant'Artemio, comunque, sta facendo i salti mortali per cercare di garantire a tutti la possibilità di tornare a seguire le lezioni direttamente nelle aule.

LE SOLUZIONI POSSIBILI

Si parte dallo stabile di via San Nicolò a Treviso che fino a cinque anni fa ospitava l'istituto Turazza, poi spostatosi nel complesso di via Francesco da Milano a Fiera. Qui c'erano circa 600 studenti. Senza contare i locali che non erano usati come classi. Insomma, in attesa che venga trovata la quadra sull'affitto dei locali, si prospetta un buon margine per rispondere alle necessità delle scuole con sede nel centro storico di Treviso. In primis all'istituto tecnico Riccati di piazza Vittoria, che si trova a pochi metri dall'ex Turazza e che solo lo scorso settembre era stato costretto a organizzare una turnazione delle aule per riuscire a contenere cento iscritti in più. Una distribuzione del genere non è più pensabile dopo l'emergenza Covid. Di pari passo, stando alle proiezioni attuali, anche il Duca degli Abruzzi ha bisogno di spazi aggiuntivi per accogliere gli studenti nel rispetto delle distanze anti contagio. Quest'ultimo, con più di 1.800 iscritti, è la scuola superiore più grande della Marca. Stando ai rapporti già evidenziati dalla Provincia, bisognerebbe trovare nuovi locali per oltre 300 persone. A Castelfranco si punta sulla parte vecchia dell'ospedale, i cui locali sono stati messi a disposizione direttamente dall'Usl della Marca. E al Sant'Artemio l'idea non dispiace. Nel dettaglio, si prevede di utilizzare gli stabili dismessi, staccati dall'ospedale, che una volta ospitavano l'unità di Geriatria e che adesso sono vuoti. L'accordo tra la Provincia e l'Usl non dovrebbe essere complicato. Su Conegliano, invece, si sta ancora lavorando. «Ci stiamo muovendo su tutti i fronti per fare in modo che con l'inizio del prossimo anno scolastico la didattica in presenza, cioè tra i banchi, sia preponderante rispetto a quella a distanza assicura il presidente della Provincia, Stefano Marcon, circa l'80% delle aule risponde alle necessità legate al distanziamento. Per il resto la situazione è più complessa. Ma stiamo continuando a lavorare».

LE NUOVE MOSSE

Nelle prossime ore i conti verranno rivisti sulla scorta delle linee guida uscite ieri dalla Regione. I problemi maggiori riguardano in particolare i primi due anni delle superiori. Nel triennio, invece, le classi sono generalmente meno affollate. A livello economico, la Provincia potrebbe anche contare su un tesoretto di quasi 6 milioni di euro, inizialmente non previsto. È quello che potrebbe arrivare dalla ricontrattazione delle condizioni del debito del Sant'Artemio, complessivamente pari a 127 milioni, sui mercati internazionali. La Phinance Partners di Roma analizzerà la struttura delle emissioni obbligazionarie della Provincia, con annessi derivati, andando a ridiscutere i termini con le banche straniere e con Banca Intesa, l'unico istituto italiano coinvolto. Il tutto senza pesare sulle casse pubbliche. La società verrà infatti pagata in percentuale in base a quanti soldi riuscirà a far realmente risparmiare all'ente. «In un tempo così complesso ci sono tanti che si riempiono la bocca tira le fila Marcon, da parte nostra abbiamo scelto di non rimanere in attesa e di fare tutto il possibile per cercare di dare le risposte migliori».

Mauro Favaro

