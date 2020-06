IL REPORTAGE

TREVISO La maturità delle misure antivirus a scuola, dei due metri di distanza di sicurezza tra professori e candidati, dei guanti e delle mascherine, dei banchi sanificati e dell'unica e sola prova d'esame, inedita in epoca Covid, l'oralone, il colloquio multidisciplinare. Al via ieri mattina l'esame di Stato del maxi colloquio con il grande giorno del ritorno a scuola dopo quattro mesi per un esercito di 7.500 maturandi trevigiani. Un esame al contrario con tutta l'aria di un primo, non di un ultimo giorno di scuola. Vissuto dalla gran parte di maturandi con tanto di genitori al seguito. È una foto di famiglia, la maturità 2020 nella scuola trevigiana post pandemia. Un esame formato famiglia. Con capannelli di mamme, papà e persino zii fuori dalle scuole, in attesa di sapere come è andata: «Dopo un percorso scolastico molto bello e visto l'anno così particolare e sofferto abbiamo deciso di dedicare un po' di tempo a nostra figlia alle prese con l'esame dice Raffaele Fantin, papà di Chiara, maturanda della 3C classico del liceo Canova Per i nostri ragazzi è stato faticoso non poter andare a scuola. Era giusto dare loro un po' di sostegno.

AI CANCELLI

Alle 8.30 entrano già in classe al liceo Canova i primi studenti pionieri di una maturità mai vista prima. Un'ora di colloquio partendo dalla discussione di un elaborato preparato nelle discipline di indirizzo. E subito all'uscita famiglie, compagni di classe e amici pronti a strappare abbracci: «C'è tanto terrore psicologico intorno a questo esame, tanta preparazione spiega Marta Artuso, maturanda della 3A liceo classico -. Ma è un esame davvero molto bello da fare. E poi quando esci ti viene da dire: tutto qui»? E se gli studenti non ci pensano due volte a dire a proposito di didattica a distanza: «È una scuola a metà», la maturità dell'orale con tutto il suo corollario di misure antivirus e distanze di sicurezza resta dopo mesi di lockdown un momento collettivo: «Quando succede qualcosa che ti aspetti da tanto tempo le cose non vanno mai come le hai pensate dice Chiara Fantin della 3C classico . Ero talmente emozionata del ritorno a scuola che non mi sono nemmeno resa conto che è finita». La dea Iside nella letteratura greca e latina, la Provvidenza e il matrimonio tra gli argomenti dell'elaborato al liceo classico. Pirandello l'autore più gettonato per la domanda di letteratura.

MISURE DI SICUREZZA

Ma è il protocollo di sicurezza anti contagio farla dall'inizio alla fine da padrone. Perfino termoscanner e pannelli in plexiglass hanno atteso mattina all'ingresso e in aula d'esame i candidati al liceo Duca degli Abruzzi. E un volontario della Croce Rossa a disposizione per ricordare a tutti all'ingresso di scuola il rispetto delle regole e gli adempimenti. Vietato entrare prima di dieci minuti dall'inizio dell'esame. Obbligo di uscita separata: «È un esame diverso dal solito ma non è cambiato così tanto racconta Davide Pandiani, maturando della 5A liceo economico al Duca degli Abruzzi . Non ho stretto la mano ai prof, nessuno di loro è venuto vicino per consegnarmi dei fogli ma i contenuti dell'esame sono rimasti gli stessi». Colloquio di maturità anti Covid per la prima volta in aula magna al liceo scientifico Da Vinci. Con più di due metri di distanza. All'entrata obbligo di indossare i guanti oltre che la mascherina. E fuori di scuola ancora madri e padri in attesa di sapere come è andata: «È stato più difficile preparare l'esame nei giorni precedenti che affrontare la prova in sé racconta Simone Corrò, 5B liceo delle scienze applicate . I tempi di preparazione sono stati quelli che sono stati, ma siamo stati tutti contenti di rivederci. Il ritorno a scuola il giorno della maturità più anomala di sempre? «È stato come rientrare da una pausa estiva dice convinto Riccardo Casarin, 5L scienze applicate Solo con l'igienizzante all'entrata».

