IL PIANO

TREVISO Saltano altre 3.300 vaccinazioni con AstraZeneca. L'Usl ha annullato i 1.050 appuntamenti previsti per oggi per insegnanti, personale scolastico e forze dell'ordine. E sono stati sospesi anche i 2.250 programmati per domani. Proprio oggi l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) si pronuncerà sulla possibilità di tornare a usare AstraZeneca dopo il blocco precauzionale. Se arriverà il via libera, nella Marca si riprenderà dai 4.200 appuntamenti già in calendario per sabato. Tutti auspicano che non emergano altre difficoltà, altrimenti da lunedì il piano vaccinale anti-Covid del trevigiano verrebbe ridotto addirittura del 70% (da 9mila a circa 2.500 iniezioni al giorno). «Siamo pronti a ripartire con AstraZeneca spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl potremmo recuperare il terreno perduto nel giro di 10 giorni».

CENTRALINI INTASASTI

Nei giorni scorsi una ventina di persone si sono presentate al centro vaccinale di Villorba. Speravano fossero avanzate delle dosi in più e di potersi così vaccinare. Sono tutti stati invitati a tornare a casa. Nel frattempo continuano con Pfizer e Moderna le vaccinazioni dei 60mila trevigiani con più di 80 anni e di quelli fragili per patologie. L'obiettivo è somministrare la prima dose a tutti questi cittadini entro la fine di marzo. L'Usl invita tutti gli altri a non intasare i centralini del Cup con una pioggia di chiamate. «L'invito è di non rivolgersi al Cup e ai centralini aziendali per richiedere la prenotazione o informazioni sulle vaccinazioni spiegano in questo momento, vista la sospensione del vaccino AstraZeneca a titolo precauzionale, si sta procedendo esclusivamente con le vaccinazioni degli over 80 e delle categorie vulnerabili, la cui convocazione viene fatta direttamente dall'Usl». I diretti interessati vengono contattati dall'azienda sanitaria via lettera, Sms, telefonata o mail. Per Pfizer e Moderna si stanno predisponendo degli elenchi di riserva con cittadini con più di 80 anni e persone con patologie da poter chiamare seduta stante in caso di maggiore disponibilità di vaccini. Quando si riprenderà con AstraZeneca, si userà anche una lista di riserva che comprende addetti dei supermercati, protezione civile, autisti di bus e corriere e addetti degli sportelli pubblici. L'Usl la sta formando in accordo con la Confcommercio. «Si riprenda il piano vaccinale senza ingenerare ulteriori ansie è l'invito che arriva da Vigilio Biscaro, segretario Spi Cgil di Treviso visto che al momento non ci sono prove di un nesso causale con eventi tromboembolici, non si aspetti oltre». Dopo l'eventuale nuovo via libera al siero della casa farmaceutica anglo-svedese, verranno attivati 10 centri vaccinali (Bocciodromo di Villorba, ex Foro Boario di Oderzo, Palaingresso di Godega, centro culturale di Riese, ospedale di Treviso, centro anziani di via Castello d'Amore di Treviso, ex Guicciardini di Valdobbiadene, centro frazionale di Busta a Montebelluna, palestra di Pieve del Grappa, centro sociale di Zerman a Mogliano).

L'HOTEL DI QUINTO

E a questi potrebbe aggiungersi anche il Bhr Hotel di Quinto. «Abbiamo dato ad Assindustria la disponibilità a usare il centro congressi come centro vaccinale spiega l'ad Roberta Basso una grande struttura con 600 posti auto a ridosso della tangenziale potrebbe essere utile». Nei giorni scorsi nella Marca è stata registrata una lieve reazione avversa da parte di una signora, allergica alla penicillina, vaccinata con Moderna. Dopo aver notato l'ingrossamento della base della lingua, si è rivolta al pronto soccorso di Oderzo. Qui è stata curata e ha subito potuto far ritorno a casa, senza ricovero. Tra il personale ospedaliero, invece, è risultata positiva al Covid un'infermiera del Ca' Foncello che era stava vaccinata con Pfizer. È la prima volta. A quanto pare è stata contagiata dal figlio. Ora verranno eseguiti gli accertamenti del caso: titolo anticorpale ed esami del sangue. Si tratta di un evento che si può verificare. L'infermiera non sarebbe contagiosa. Il vaccino, anzi, avrebbe evitato lo sviluppo di una grave forma di infezione. In ogni caso è scattato l'isolamento.

Mauro Favaro

