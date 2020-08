IL NODO

TREVISO Dopo l'aggressione a due operatori di Nova Facility e all'ennesima rivolta, venerdì scorso, che ha costretto all'intervento le squadre anti sommossa di polizia e carabinieri, oggi all'ex caserma Serena sono in programma i tamponi di conferma sui circa 70 richiedenti asilo risultati negativi allo screening di mercoledì scorso, quando il totale degli ospiti positivi, dai 233 della settimana precedente, è sceso a 155. La speranza, anche se le incognite rimangono, è che al contrario di venerdì, quando le proteste di una trentina di migranti impedì l'ingresso degli operatori dell'usl, è che si possa procedere con i test sui richiedenti asilo negativi al Covid 19 che, dopo il secondo tampone, dovrebbero lasciare la caserma per trovare accoglienza, dopo i primi 5 migranti, in altre strutture del territorio.

LE INCOGNITE

Il timore che anche oggi possano verificarsi dei disordini, in caserma, è molto alto. I fomentatori delle tante proteste scoppiate a partire da giugno, quando gli operatori del dipartimento di prevenzione furono costretti a trovare rifugio nella guardiola prima di essere liberati dalle forze dell'ordine, compresi coloro che venerdì hanno aggredito due dipendenti di Nova Facility, potrebbero tornare ad agitare gli animi. «Il covid non esiste, ci tengono rinchiusi senza motivo» continuano a ripetere alcuni ospiti, gli stessi che si sarebbero rifiutati di rispettare le disposizioni sull'isolamento che Nova Facility era tenuta a far rispettare ma che, in pratica, non è mai riuscita ad attuare. «Siamo sempre tutti assieme, io non ho il covid, il mio compagno di stanza si - spiegava venerdì un migrante -, ho paura di ammalarmi anche io. La separazione tra positivi e negativi? Non è mai stata fatta». «Impossibile farla per colpa dei facinorosi, gli stessi che hanno devastato stanze e uffici» hanno ribadito i gestori della caserma, mentre il sindaco di Treviso Mario Conte ha chiesto persino l'intervento dell'esercito per far rispettare la separazione tra contagiati e non all'interno della struttura. Senza contare la cinquantina di richiedenti asilo che hanno rifiutato di sottoporsi al test.

IL NODO

L'altro punto di domanda riguarda il collocamento degli ospiti che, se tutto andrà come deve andare, potranno lasciare la quarantena e quindi la caserma, in quanto completamente negativizzati. Il caso di via Pisa, dove la cooperativa Hilal aveva collocato i primi 5 migranti, poi trasferiti in un altra struttura rimasta top secret, sembra porre seri ostacoli alla formula dell'accoglienza diffusa, almeno se non precedentemente concertata con sindaci, associazioni, e soprattutto cittadini. «Faccio un appello alla serietà, alla capacità di ripartire da qualcosa che è già stato fatto, non da zero - afferma il professor Antonio Calò - altrimenti significa che sono stati buttati via 5 anni. Il tema accoglienza, in ogni caso, non può essere forzato per questioni elettorali. Nono sono gli immigrati il problema: lo sono invece il Covid, la scuola, l'economia e il sostegno ai giovani. Invito tutti a collaborare e a non incentivare lo scontro, ma a concentrarsi per far si che i migranti, cosa di cui sono convinto, siano una risorsa, non un peso».

Alberto Beltrame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

