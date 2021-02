LA RICERCA

TREVISO Il Covid ha lasciato il segno, intaccando fatturati e modificando abitudini di spesa. Lo dice uno studio portato avanti dalla Confersercenti di Treviso che ha esaminato la situazione contabile di 200 aziende associate. Dal 2019 al 2020, quindi prima e durante la pandemia, il fatturato è calato mediamente di circa il 13%. Le 200 aziende prese in esame hanno fatturato nel 2019 circa 38 milioni di euro. Un anno dopo invece la cifra si è ridotta a 32 milioni: sei milioni di perdita secca, che per qualcuno ha fatto la differenza tra rimanere a galla e andare a fondo. Dentro questa percentuale però ci sono dei picchi notevoli, c'è chi ha perso il 90% perché rimasto praticamente fermo (come l'ampia fetta di professionisti legati al mondo fieristico, per non parlare degli operatori dello spettacolo viaggiante) e chi ha aumentato i guadagni del 14-15% e fino al 30%, come capitato a certe aziende del settore alimentare.

L'ANALISI

«I nostri dati - spiegano il direttore Gianni Taffarello e il presidente Andrea Zarattini - derivano dall'analisi di micro imprese che hanno un numero di addetti inferiore a dieci e un volume d'affari inferiore a 2 milioni di euro. Sono imprese gestite in maniera diretta dall'imprenditore e, molto spesso, a conduzioni familiare». Si tratta di imprese con fatturati medi di 191mila euro calati, per colpa del Covid, a 167.100 euro. È la spina dorsale del commercio trevigiano, ricco di realtà minuscole in genere molto attive ma anche molto esposte ai marosi della crisi. Le categorie prese in esame sono state il settore alimentare; il settore non alimentare (abbigliamento, oggettistica, accessori ecc); distributori di carburante; attività di servizi accessori al commercio e alla persona; attività di somministrazione e turismo.

LE DIFFICOLTÀ

Analizzando il campione nel suo complesso, emerge che il 71% delle aziende esaminate ha dovuto fare i conti con i fatturati in calo: «Evidenziamo - continua Taffarello - che circa il 22% delle aziende ha una perdita superiore al 30% del fatturato precedente, il 15% delle aziende si assesta a una riduzione compresa tra il 10 e il 30% e il rimanente 15% perde, ma con valori inferiori al 10%». E poi c'è il restante 29% delle aziende che invece, nonostante tutto, è cresciuta aumentando i fatturati dal 10 al 30%. I settori maggiormente in crisi sono stati somministrazione e turismo: «In questi campi la crisi ha battuto forte - analizza la Confesercenti - con lunghi periodi di lockdown alternati a periodi con chiusure serale anticipate e parzialmente mitigate dallo sviluppo della vendita per asporto. Tutto il comparto perde circa il 26% con picchi del 35% nel solo primo quadrimestre del 2020». In particolare il settore ricettivo è crollato con un meno 60% di fatturato, bar con meno 35% . Po ci sono i ristoranti che sono riusciti a contenere le perdite attorno al 25% grazie all'asporto». Hanno invece retto le aziende del settore alimentare, dove c'è stata una piccola crescita dei guadagni di circa il 2%. «Nelle sottocategorie di questo gruppo, si nota che i negozi di alimentari hanno avuto una crescita anche del 21%, mentre le vendite nei mercati hanno registrato un inevitabile calo visto che, in molti comuni, i mercati sono stati sospesi o ridotti». Tra chi è andato in sofferenza spicca il settore carburanti con perdite su base annua di circa il 16%. Alla fine il quadro è di un 2020 sicuramente difficile, ma non così disastroso: «Sinceramente - conclude Taffarello - con la crisi che c'è stata le cose potevano andare nettamente peggio. Le perdite ci sono state, per qualcuno anche considerevoli, ma nella media il sistema ha tenuto».

Paolo Calia

