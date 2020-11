IL CASO

ODERZO Sanzionato un centro-massaggi ed un topless bar per non aver rispettato gli orari di chiusura imposti dal Dpcm del 3 novembre scorso nel quadro delle misure anti Covid-19. La polizia locale di Oderzo nel corso dei controlli ha verificato che il centro massaggi rimaneva aperto nonostante il Dpcm governativo abbia decretato la chiusura delle attività di questo genere. L'attività opitergina invece proseguiva come nulla fosse, con le massaggiatrici al lavoro. Scenario identico per il topless bar.

IL BLITZ

I vigili sono intervenuti un pomeriggio della scorsa settimana e la contestazione con la notifica della relativa sanzione è stata effettuata nei giorni scorsi. «Ai sensi del Dpcm spiegano dal comando della Polizia locale i centri massaggi devono essere chiusi sempre». Il decreto lo dice chiaramente che restano sospese le attività di questo genere. Ma tale disposizione non era stata bene intesa dai titolari dell'attività opitergina che sono stati controllati dalla polizia locale. «La sanzione è di 400 euro. Contestualmente è stata fatta una segnalazione alla Prefettura che deciderà la chiusura, da 5 a 30 giorni».

I PRECEDENTI

Pochi giorni fa un caso del tutto simile è stato registrato nel veneziano, a Musile di Piave. Dove i militari del nucleo operativo e radiomobile di San Donà di Piave hanno chiuso un centro benessere, dove stava operando una donna cinese di 42 anni. Anche qui è stata comminata una sanzione di 400 euro. Il centro massaggi era aperto nonostante dovesse restare chiuso in base alle norme e al Dpcm sul coronavirus. Questa settimana un centro massaggi è stato chiuso a Conegliano, sempre per violazione della normativa anti Covid. Durante le attività di controllo svolte ieri è stato individuato un topless bar aperto. «Pure questo genere di attività non sono consentite in questo momento - proseguono dal comando - e dunque sono state disposte la sanzione e la chiusura». Per quel che riguarda invece i bar cittadini, le attività di ristorazione, i negozi ed il commercio in genere la polizia locale in queste settimane ha sempre riscontrato il rispetto delle normative. «I controlli sul nostro territorio ci sono ha detto Enrico Patres, assessore alla Sicurezza durante il consiglio comunale di venerdì sera e la nostra polizia locale svolge molte attività. Talvolta escono con l'autovelox ma questo non dovrebbe neppure servire. Basterebbe rispettare la segnaletica ed i limiti di velocità lungo le nostre strade». Ieri pomeriggio in piazza Grande i vigili erano presenti per la verifica di mascherine e distanziamento.

Annalisa Fregonese

