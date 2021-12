VILLORBA

Una Harley Davidson da primo premio. È quella di Rudy Vedovato che, grazie alle sapienti mani dei fratelli Luciano e Maurizio Borgo che l'hanno customizzata con un lavoro a dir poco maniacale, si è aggiudicata il Best in Show a Tuttinfiera di Padova. L'evento dedicato al tempo libero, giunto alla 37. edizione ha visto tra le altre anche esibizioni di cosplayers, cheerleaders, miss in passerella, evoluzioni di campioni di danza ed hip hop, il tutto in stile American Dream. Ma il vero protagonista è stato il trio made in Treviso, che ha strabiliato la giuria conquistando il trofeo nella competizione Italian Motorcycle Championship, uno speciale concorso di moto Custom con la partecipazione di 40 customizzatori da tutta Italia. Alla fine l'Harley Davidson Softail Delux di un particolare colore verde preparata dai fratelli Borgo ha sbaragliato gli avversari, regalando al proprietario un soggiorno per la finale della 36^ Biker Fest di Lignano. Un impegno che parte da lontano, come spiega lo stesso Rudy Vedovato: «Sono un appassionato di Harley Davidson, la prima l'avevo acquistata più di 20 anni fa. Ora ne ho anche altre in garage. Mi è sempre piaciuto personalizzare le mie moto, così da anni mi appoggio all'officina dei fratelli Borgo per realizzare i lavori che ho in mente. In questo caso volevo customizzarla con i motivi legati al Chicano style, alla sua filosofia del vivere alla giornata pensando solo ai soldi, tipica dei gangster. Ho spiegato la mia idea e abbiamo iniziato ad abbozzare il progetto». Siete partiti due anni fa. «Sì, è servito parecchio tempo per tutto quanto, trasferire nella pratica non è stato semplice. Bisognava modificare il motore, ridisegnare i parafanghi, cesellare le superfici. Poi il colore, che ho scelto sui toni del verde per richiamare il denaro, argomento classico del mondo Chicano. Ci sono volute molte prove per trovare quello giusto. La moto cambia gradazione a seconda del sole, era l'effetto che volevo. Di sicuro questa Harley non passa inosservata». Ha realizzato un sogno. «Certo, anche perché la stessa moto aveva vinto il primo premio anche nelle rassegne di Verona e Lignano. Sono contento dell'esito finale». Anche i fratelli Borgo, che hanno concretizzato il progetto dell'amico Rudy, manifestano soddisfazione: «Lavoriamo da 11 anni a Villorba sulla personalizzazione di moto e auto. È un impegno che richiede precisione, c'è un budget da rispettare, a volte ci sono cose complicate da realizzare. E' faticoso, ma per noi quello che conta è la soddisfazione del cliente».

Giulio Mondin

