Villaggio per anziani pronti tredici alloggi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NUOVO QUARTIERETREVISO Poteva sembrare un progetto faraonico a lungo termine. Invece si è già a metà del guado. Nel quadrilatero del centro storico tra borgo Mazzini, piazzale Burchiellati, via Manzoni e via Sant'Agostino sta prendendo forma il quartiere a misura di anziano voluto dall'Israa. Sono tre i passi previsti per arrivare alla costruzione di 49 nuovi appartamenti in cohousing per persone autosufficienti tra i 60 e gli 80 anni (c'è già la lista d'attesa). Ed entro la fine di quest'anno verranno completati i primi due. Nel...