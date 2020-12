(gm) Un Natale pieno di novità positive a Villa Belvedere. Innanzitutto dal punto di vista sanitario, dal momento che da qualche giorno la casa di riposo di Crocetta del Montello è tornata ad essere una struttura Covid-free, senza registrare alcun caso tra ospiti e operatori. Dopo essere diventata un importante focolaio, la residenza per anziani è finalmente riuscita a lasciarsi alle spalle la situazione di emergenza che l'aveva messa in totale lockdown. Un periodo estremamente difficile, che è stato affrontato con senso del dovere e abnegazione da parte di tutti i dipendenti. Così il presidente Marco Tappari, assieme al cda, ha pensato anche a un tangibile segnale di riconoscimento nei confronti di chi si è speso generosamente per far fronte alla dura situazione. «Il 2020 ha profondamente segnato le vite dei nostri cari ospiti e dei loro familiari - sottolinea Tappari - Sono state settimane che mai avremmo pensato di dover affrontare e che hanno comportato un notevole dispendio di energie da parte di ciascuna persona, oltre che cospicue e ingenti risorse economiche proprie da parte dell'ente. Per questi motivi, pur nella difficoltà emerse nel corso di tutto l'anno, abbiamo siglato con la Cgli e la Cisl due accordi, uno ad aprile e uno solo qualche giorno fa, che hanno permesso di erogare somme aggiuntive che integrano il salario accessorio a tutti i dipendenti, sia quelli impegnati nella prevenzione e nella gestione ordinaria che quelli impegnati nel contenimento e nella gestione dei focolai». Si tratta di accordi sottoscritti per la prima volta da una Ipab in provincia di Treviso, uno strumento innovativo e che potrebbe essere seguito anche da altre realtà del territorio. «Bisognava dare un segnale concreto e non solo a parole al personale che non si è mai risparmiato in tutti questi mesi e al quale ribadisco la mia gratitudine osserva ancora il presidente di Villa Belvedere nella nostra struttura ognuno degli operatori si è distinto per professionalità, ma soprattutto per l'umanità messa in campo. Gesti magari semplici, però di gran beneficio e che hanno riempito il cuore degli anziani ospiti e dei loro familiari».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA