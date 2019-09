Vigneti vicini alle case: il sindaco li toglie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MASERQuindici filari rimossi coattivamente, ulteriori controlli che proseguiranno nei prossimi giorni per scovare i furbetti che violano il nuovo piano degli interventi di Maser, adottato lo scorso 2 aprile e le cui disposizioni restrittive relative ai vigneti, in vigore da allora, sanciscono in particolare la distanza minima che devono mantenere dalle abitazioni, ovvero 25 metri. Il Piano è stato approvato definitivamente lunedì scorso con l'aggiunta di altre norme e l'amministrazione ha confermato di voler preservare Maser dall'invasione...