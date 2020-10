I GIOVANI

TREVISO Mascherine e distanziamento: promossi gli studenti trevigiani. Ieri mattina dalle 7.40 alle 9.30 gli agenti della polizia urbana hanno controllato la situazione assembramento e dispositivi all'entrata di alcuni plessi scolastici. Partendo dal liceo Canova si sono spostati a porta Santi Quaranta poi alle fermate di via Roma alla stazione delle corriere e alla stazione ferroviaria.

IL BILANCIO

Gli studenti controllati sono stati circa 200 davanti al liceo classico. A porta Santi Quaranta ci sono due fermate particolarmente frequentate, che servono anche il Besta e il Duca degli Abruzzi. La pattuglia ha poi fatto un controllo alla stazione delle corriere di Mom e in piazza Duca D'Aosta. Soddisfatto il comandante Andrea Gallo per questa prima uscita, anche se un controllo globale andrà fatto anche nei plessi di San Pelajo e di viale Europa. «Sono piacevolmente stupito commenta il comandante dopo la situazione della scorsa settimana, con uno scarso rispetto delle regole, gli studenti hanno dato prova di buonsenso e maturità. Pressoché totale l'utilizzo della mascherina e buono il rispetto delle distanze in entrata». Dopo le problematiche evidenziate ad inizio ottobre, la situazione si è normalizzata. Dieci giorni fa una serie di ripetuti richiami aveva convinto la polizia locale a porre il tema sicurezza in entrata e uscita dagli istituti scolastici con controlli dedicati, ma l'azione di persuasione di insegnanti e famiglie ha sortito i risultati sperati. «Non si deve abbassare la guardia, ma gli agenti non hanno fatto neppure un richiamo verbale».

DISTURBO NOTTURNO

I residenti di Santi Quaranta hanno però richiesto di effettuare controlli in notturna alla vineria dove, spiegano, si verificherebbero quotidiane violazioni delle norme anti Covid. La fascia serale si conferma infatti critica: domenica notte sono state elevate tre sanzioni da 400 euro in centro introno alle 23. «Alcuni ragazzi, in gruppo, giravano abbracciati in via XX Settembre, con bottiglie di alcol in mano, creando disturbo in quanto gridavano e senza un minimo di accortezza sulle norme anti assembramento» spiega Gallo. «Per questo i tre, due 18enni di Ponzano Veneto e un 19enne di Silea, sono stati fermati e sanzionati». Proprio partendo da questo episodio Gallo ritiene che comunque sarà utile il Dpcm sulle chiusure. «Ci prepariamo a far rispettare le nuove norme, certi che siano utili per fermare la curva dei positivi».

E.F.

