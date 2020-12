(c.b) I consiglieri comunali della minoranza di Vidor della lista Comune in rete hanno deciso di rinunciare al loro gettone di presenza alle sedute consiliari e di devolverlo a Casa Maria Adelaide Da Sacco onlus allo scopo di sostenere le attività dell'associazione dagli anni Novanta a fianco delle persone disabili e delle loro famiglie. La casa Maria Adelaide De Sacco si trova in via Paludotti a Vidor e dal 2005, grazie ad un lascito e a tanta generosità, accoglie una ventina di persone disabili adulte. «Casa Maria Adelaide Da Sacco è un punto di riferimento per Vidor e per il territorio circostante offrendo un importante servizio umano e sociale. Per questo motivo noi del gruppo Comune in Rete abbiamo deciso di devolvere all'associazione il nostro gettone di presenza» affermano i consiglieri Andrea Bordin, Beatrice Da Riva, Matteo Piazza e Nicola Zandò. Intanto è di ieri la notizia che il Covid-19 è entrato anche in questa casa. «Ci stiamo fortemente impegnando per gestire al meglio la situazione dicono dalla struttura -. Un grazie a tutti gli operatori che stanno dando il massimo e alle persone residenti che collaborano positivamente in questo momento così difficile».

