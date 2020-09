IL PROGETTO

TREVISO «Volevo assolutamente essere presente. Questo lavoro è la trasposizione di ciò che ci siamo trovati davanti, di ciò che abbiamo provato e temuto nei lunghi mesi del Covid. Rappresenta le angosce, le incertezze, ma anche lo slancio verso la speranza». Sono le parole di Roberto Rigoli, il direttore dell'unità operativa di microbiologia della Usl all'ospedale di Treviso, a sintetizzare il senso più intimo di Fragile. Una parola da pronunciare all'inglese, ma con l'identico significato che possiede in italiano, dà il titolo al nuovo lavoro di Max Nardari, eclettico produttore, regista, attore e artista trapiantato a Roma ma originario di Treviso.

L'OPERA

Fragile è un brano in inglese unito a un video musicale in animazione che Nardari ha ideato, sviluppato e realizzato durante le settimane della chiusura totale a causa dell'epidemia in corso la scorsa primavera. Un progetto nato da sensazioni nuove, estranianti, da condizioni di vita e di lavoro forzate a cui nessuno era abituato. Ha incarnato paure, dubbi, senso di impotenza. La fatica e i sacrifici, il grido d'aiuto lanciato da un pianeta soffocato dai suoi stessi abitanti. Lo ha fatto in modo così incisivo da raccogliere il plauso di uno dei personaggi simbolo della lotta al coronavirus combattuta in Veneto. Ieri, nell'ambito della 77esima Mostra internazionale del cinema di Venezia, Fragile è stato presentato all'Italian Pavillion alla presenza dell'autore che ha invitato a partecipare in collegamento video Roberto Rigoli. «Le principali immagini del video rappresentano dei formidabili punti di contatto con quanto abbiamo vissuto ha spiegato il primario. Da quella del pipistrello a simboleggiare la diffusione del virus fino all'iniziale città spettrale, che rappresenta l'esatta sensazione dell'essere proiettati in un mondo nuovo, sconosciuto, angosciante. E poi la guerra, con soldati e medici che proprio come è accaduto erano in prima linea, ma anche il paracadute a emblema di chi instancabilmente cercava di superare le linee di un nemico sconosciuto. Infine il ritorno della luce, ma con le mascherine ancora presenti».

L'AUTORE

Fragile (realizzato insieme a Emiliano Leone) vuole essere un omaggio agli sforzi del personale medico. Ma è anche la rappresentazione di una realtà nuova, inaspettata. Terrifica ma che insieme può far vedere in modo alternativo le cose. «Dopo un 2019 pieno di soddisfazioni, l'avvento del Covid ha sconvolto tutti. Per il mondo dell'arte è stato un periodo difficilissimo ha raccontato Nardari. Solo e chiuso in casa, ho dovuto creare qualcosa, rispolverando la musica che negli anni mi aveva portato a scrivere molte canzoni per artisti italiani. Vi ho unito l'animazione, che era possibile anche senza attori, per trasformare quello che vivevamo in un messaggio di speranza». In uno scenario che mescola giallo, fantascienza e realtà distopica, il legame con la realtà della pandemia emerge invece a tinte forti: «Era una trasposizione di quello che provavamo tutti, del ritrovarsi soli. Eppure nello spaesamento abbiamo anche assistito alla riappropriazione da parte della natura, al grido di un pianeta fragile che chiede aiuto e di cui, forse per la prima volta, abbiamo sentito la voce. Ecco allora che questo momento può essere letto anche come l'incipit di un cambiamento epocale, come uno sprazzo di positività anche nel momento più buio».

Serena De Salvador

