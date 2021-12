LA RICHIESTA

TREVISO L'eliminazione dei passaggi a livello in viale Cacciatori e via Benzi sta per diventare realtà. I progetti di Ca Sugana sono già sul tavolo. Ma necessitano di alcune revisioni. A sottolinearlo è una lettera inviata al sindaco Mario Conte dai consiglieri di opposizione in Consiglio comunale (Maria Buoso, Franco Rosi, Stefano Pelloni, Antonella Tocchetto, Roberto Pizzolato, Michela Nieri, Nicolò Rocco, Fabio Pezzato, Gian Mario Bozzo, Vittorino Benvenuti e Domenico Losappio) che chiedono di mettere in atto ogni «azione e sinergia» per rendere i progetti più fruibili da parte dei cittadini.

LA LETTERA

«I due sottopassi previsti sono opere di grande rilevanza per la vita della città, in particolare quello di viale Cacciatori per l'impatto tecnico-finanziario e per la mobilità cittadina. Sappiamo che non si tratta di opere semplici per i rischi che comportano nella fase progettuale e per la complessità realizzativa - scrivono i consiglieri - A questo si aggiunge il tema della funzionalità di transito e accesso al centro cittadino, in particolare per ciclisti e pedoni per due motivi: primo, ciclisti e pedoni già oggi utilizzano intensamente il tratto di strada tra viale Cacciatori e viale Orleans; secondo, la mobilità ciclopedonale deve diventare la priorità della viabilità cittadina, insieme al trasporto pubblico. Il progetto attuale prevede invece una soluzione ciclopedonale difficilmente fruibile perché lunga, tortuosa e promiscua: sarebbe invece necessario un passaggio ciclabile e pedonabile riservato, con un collegamento lineare tra i due tratti di viale Cacciatori. Il 20 dicembre la Regione Veneto ha convocato la conferenza di servizi decisoria con all'ordine del giorno l'eliminazione di passaggi a livello di via Benzi e viale Cacciatori: per questo chiediamo che il sindaco imponga che il progetto sia migliorato per rispondere alle esigenze dei cittadini».

