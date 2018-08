CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIAGGIO DELLA SPERANZATREVISO Puoi vedere Lourdes in diretta facebook, puoi tweettare o ricevere selfie e immagini: nulla restituisce l'emozione del viaggio vero. Soprattutto per i corpi provati dalla malattia, per cui mettersi in treno è un'autentica fatica. Ma il treno per i Pirenei è la versione su rotaia del Cammino di Santiago: un momento di grande concentrazione spirituale. Non serve essere credenti in modo tradizionale: il miracolo lo vedi già alla partenza. Ed è l'assoluta nonchalance, anzi la gioia con cui persone con gravi...