CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITÀTREVISO Si attende di avere a disposizione gli appositi pannelli segnalatori, con cui informare quando la ztl è in funzione e quando invece il transito è libero. Dopodiché, la giunta Conte darà il via alla riprogrammazione delle zone a traffico limitato nel centro cittadino. Il vicesindaco Andrea De Checchi conferma che si comincerà - «a breve» - dall'accesso di ponte San Francesco. «Qualcuno dice che siamo contrari alla pedonalizzazione. Non è così afferma il numero due di Ca' Sugana -. Siamo contro solo ai divieti...