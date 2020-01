VIABILITÀ

TREVISO Alla fine la meglio ce l'hanno avuta gli ottimisti: la pioggia di sabato, poche gocce in giornata, qualcosina di più in serata, ha pulito l'aria, lavando a terra gli inquinanti che da settimane opprimevano capoluogo e cintura urbana. E da oggi la temuta allerta antismog rossa, in vigore da martedì scorso, tornerà a un più ragionevole livello verde. I dati della centralina di via Lancieri da Novara sono confortanti: se sabato la media delle Pm10 era ancora 58, quindi oltre il limite dei 50 microgrammi per metro cubo d'aria concessi, domenica era già scesa a 27. E ieri i valori, ora per ora, hanno registrato il 33 delle 6 del mattino, sceso a 11 alle 16. Si allentano dunque le misure di limitazione del traffico, che il rosso aveva inasprito, costringendo allo stop, la mattina, anche i veicoli commerciali a gasolio, non solo le auto.

DIVIETI SOFT

Da oggi tornano i divieti di base previsti in ordinanza: circolazione interdetta, dal lunedì al venerdì, a esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, per gli autoveicoli a benzina Euro 0 e 1, diesel Euro 0, 1, 2 e 3, veicoli commerciali da 0 a 3 e i ciclomotori e motoveicoli a due tempi Euro 0. Il tutto, come sempre, dalle 8.30 alle 18.30. Il meteo, però, potrebbe portare a breve altre cattive sorprese, essendosi ripristinato un regime di alta pressione che garantirà bel tempo, vale a dire assenza di precipitazioni. E nuova stagnazione dell'aria. Al di là di questo, le lunghe settimane caratterizzate da aria pessima, secondo le definizioni dell'Arpav, lasciano una consapevolezza in più sia nei cittadini che nell'amministrazione comunale. Con il sindaco Mario Conte pronto a chiedere al Governo interventi seri, strutturali, per far fronte a un problema cronico che rischia di aggravarsi inverno dopo inverno se non si farà qualcosa.

LA RICHIESTA

«Si torna all'allerta verde commenta Conte - in realtà le condizioni di inquinamento della pianura padana, così come nella città di Treviso, rimangono critiche. Ma noi Comuni abbiamo le armi spuntate, serve un cambiamento di mentalità». Non tanto dei cittadini, quanto di chi governa: «Anche l'esecutivo si assuma le sue responsabilità. Nei giorni scorsi l'ho detto nella veste di presidente dell'Anci Veneto: le città del bacino padano hanno delle criticità legate alla geografia, sono necessari interventi strutturali per far fronte a questa vera e propria emergenza. Non basta fermare le macchine o chiedere che i cittadini abbassino il riscaldamento. Servono investimenti veri, per incrementare ad esempio le aree boschive o andare incontro alle esigenze dei cittadini per sostituire le caldaie più inquinanti. Sennò quelli che possiamo mettere in atto noi sono solo palliativi». Stuzzicato sull'annuncio del collega milanese Giuseppe Sala di voler eliminare il fumo anche all'aperto, Conte risponde: «Eviterei i fanatismi. Ma è giusto che i cittadini rivedano il loro modo di vivere la città: usare mezzi meno inquinanti, tenere qualche grado in meno in casa, non per rispettare l'ordinanza, ma perché tutti hanno a cuore il vivere in una città meno inquinata». Il sindaco invoca un cambio di sistema di vita, cambio di abitudini: «Dobbiamo inquinare meno, certo, ma serve anche l'intervento dello Stato. Serve lasciare nei territori risorse, serve l'autonomia».

Lina Paronetto

