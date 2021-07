Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SICUREZZATREVISO Via Roma e via Orioli: la task force anti degrado funziona. E il sindaco sigla un accordo con i titolari dei locali. Bar e pub arruolano vigilantes, e il Comune non proroga l'ordinanza anti-alcol. «L'ordinanza scade il 6 luglio ma da parte dei titolari delle attività c'è stata un'assunzione di responsabilità - conferma il sindaco Mario Conte -: tutti hanno formalizzato l'impegno di arruolare degli steward che manterranno...