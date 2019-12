Via Roma pulita grazie al barista che fa lo spazzino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOTREVISO Tutti quanti, quando passano, lo salutano chiamandolo per nome «Ciao Gigi!». Luigi Dell'Antonia, proprietario sia del Bar Venezia che della gelateria Il re del gelato, è un personaggio conosciuto in via Roma. Eppure non sono in molti a sapere quello che fa a tarda sera. Ogni giorno, dopo la chiusura delle sue due attività, si dedica a spazzare i marciapiedi davanti ai suoi locali liberandoli da carte, mozziconi di sigaretta e altri rifiuti lasciati dai passanti. Con un soffiatore poi sposta e raccoglie le foglie...