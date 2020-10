Far ritornare un pezzettino di Put a doppio senso di marcia? Oggi sembra impossibile. In futuro, però, le cose potrebbero cambiare. Nel progetto della nuova stazione dei treni, infatti, è già stata inserita la creazione di una nuova corsia con senso di marcia opposto a quello attuale da via Roma verso viale Trento e Trieste e viale De Gasperi. «Non è una modifica che verrà realizzata a breve specifica Andrea De Checchi, vicesindaco e assessore alla mobilità l'ipotesi è di prevederla una volta realizzata la nuova stazione dei treni e, soprattutto, una volta ultimata la sostituzione dei passaggi a livello di via Cacciatori e via Benzi con due sottopassi». I tempi non sono veloci. Per quanto riguarda i due nuovi sottopassi, l'amministrazione Conte punta ad arrivare ai progetti esecutivi e alla firma della convenzione entro la fine del mandato. Significa fare la gara per assegnare i lavori e aprire i cantieri nel 2023. Solo in seguito ci potrebbe essere la parziale revisione di quel tratto del Put. «La corsia con senso di marcia opposto a quello attuale spiega De Checchi consentirebbe di potersi girare alla rotatoria di via Roma per poi tornare indietro verso la rotatoria che in futuro potrebbe essere realizzata all'altezza del Genio civile». Prove tecniche della Treviso del futuro. Per ora si punta alla riqualificazione della stazione dei treni.

