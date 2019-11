Via Pisa, blindato il grattacielo Impronte digitali per entrare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOVITA'TREVISO È arrivato ed è subito stato installato per mettere al sicuro il grattacielo di via Pisa: alto, bianco, imponente. Ma soprattutto è super tecnologico. Si tratta del nuovo ingresso del grattacielo di via Pisa, l'unico in città dotato di apertura a impronte digitali. I lavori di installazione e collegamento, compreso un sistema di videosorveglianza e un videocitofono, saranno ultimati entro la prossima settimana. Ma già adesso è in grado di proteggere i residenti. Poi chi abita nel grattacielo avrà due modi per entrare e...