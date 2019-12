Via Orsenigo: dopo 30 anni la maxi bonifica

AMBIENTE

TREVSO «Abbiamo voluto prendere per mano questa situazione che si trascinava da anni, pensando che quell'area dovesse finalmente essere sottoposta ad un intervento di risanamento complessivo». Alessandro Manera, assessore all'Ambiente, non nasconde la sua soddisfazione dopo aver incassato l'approvazione del consiglio comunale per la cessione dell'ex discarica di via Orsenigo a Contarina, con l'impegno formale di bonificarla e riconvertirla a bosco e parco fotovoltaico. «Grazie a questo sindaco, a questa amministrazione, a questa maggioranza e al voto unanime del Consiglio Comunale - continua Manera - verrà realizzato il più grande intervento di natura ambientale mai fatto all'interno della città, che comporterà la messa in sicurezza, quindi la bonifica, tramite il Bacino Priula di quest'area grande come 14 campi da calcio, che in molti punti lambisce la falda e a cui seguirà un piano di forestazione e realizzazione di un parco fotovoltaico».

LA SVOLTA

C'è voluto un anno di lavoro prima di arrivare alla firma della convenzione. Tecnici di Ca' Sugana e di Contarina si sono confrontati, hanno fatto analisi e alla fine sono arrivati alla conclusione che la cessione gratuita dell'area fosse la soluzione migliore. L'area, pari a 10.000 metri quadrati, è di proprietà del Comune e non può, per caratteristiche morfologiche, essere adibita all'utilizzo agricolo. Inoltre, non ha capacità edificatoria e richiede costi notevoli per gli interventi di bonifica. Da qui la scelta di cedere e l'avvio della trattativa col Bacino Priula e quindi con Contarina. La società, dopo aver provveduto alla bonifica, potrà gestirsi in piena autonomia l'impianto fotovoltaico. Il Comune intanto incasserà la soluzione di un problema che si trascina da trent'anni, un vero e proprio buco nero nella tutela dell'ambiente cittadino, uno sfregio per il quartiere di Santa Bona che nessuno è riuscito a risolvere. «Questa convenzione darà la possibilità di riconsegnare ai cittadini, come nuova area verde con essenze ad alto coefficiente di mitigazione ambientale oppure con la realizzazione di un parco fotovoltaico, un terreno che, ad oggi, risultava incolto e che costituiva un buco nero nel quartiere di Santa Bona. Dopo più di un anno di lavoro dei tecnici dei nostri uffici per il monitoraggio e le valutazioni sugli effetti di rischio, si è deciso di procedere di comune accordo con Priula con tale convenzione. Si tratta del più grande intervento ambientale mai avvenuto all'interno della nostra città. Dobbiamo essere tutti orgogliosi dell'eccezionale risultato raggiunto».

LA FRECCIATA

Poi una piccola nota polemica: «Sentirete parlare di ambiente e di sostenibilità da molti, spesso senza sapere neppure cosa significhi, ma questo lo abbiamo fatto noi. Ed esisterà per sempre un prima e un dopo la Discarica di Via Orsenigo grazie a questa amministrazione, che per altro fa risparmiare al Comune dagli 8 ai 10 milioni di euro».

