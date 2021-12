Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN CENTROTREVISO Via Manin, da mesi bloccata da un cantiere, riapre. Inizialmente, per consentire alla pavimentazione su cui viene posato il nuovo porfido di consolidarsi, sarà interamente percorribile solo da ciclisti, pedoni e le auto dei frontisti. Condizione che durerà solo una decina di giorni. Poi, giusto in tempo per le festività natalizie, la riapertura completa. Finirà così una fase lunghissima caratterizzata anche da mugugni e...