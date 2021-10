Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL REPORTAGETREVISO Ancora lavori in corso nel cantiere di via Manin, che non chiuderà prima della fine di novembre. Sarebbero già dovuti terminare, ma, durante i lavori di allacciamento alla rete fognaria sono stati riscontrati dei problemi anche ai condotti delle acque bianche, dilatando così i tempi di attesa. E i disagi si fanno sentire soprattutto per le attività commerciali che, da mesi, si ritrovano il cantiere davati alle vetrine....