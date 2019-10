Via Foresto chiude 4 giorni per lavori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(l.bon) Dureranno 4 giorni, da oggi al 17 ottobre, i lavori per la finitura delle opere di messa in sicurezza, attraverso il tombinamento della scolina stradale ad est, di via Foresto nel tratto compreso tra la fine del marciapiede esistente fino all'accesso carraio del civico 32, per un tratto di circa 80 metri. Per consentire i lavori, dalle 8.15 alle 18, la viabilità di Mercato Vecchio subirà delle inevitabili modifiche; verrà sospesa la circolazione stradale in via Foresto, dall'intersezione con via Norma Cossetto all'intersezione con...