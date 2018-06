Via alle telecamere nelle guardie mediche e turni in coppia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SORVEGLIANZATREVISO Telecamere in tutti gli ambulatori, turni in coppia per evitare che ci siano medici costretti a rimanere in servizio di notte completamente soli e, eventualmente, anche Alpini a presidio dei centri più isolati. Sono le tre mosse con cui l'Usl della Marca punta a mettere definitivamente in sicurezza le 15 guardie mediche sparse nel territorio trevigiano. IL RISULTATO«L'obiettivo è mettere al riparo i medici da possibili aggressioni. È una necessità, anche perché, ormai, il 75% dei camici bianchi è composto da donne...