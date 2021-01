IL SERVIZIO

TREVISO Tamponi rapidi anche all'aeroporto. È iniziato ieri il servizio in modalità drive - in, all'interno dell'area parcheggi dell'aeroporto Canova di Treviso. Si tratta di un ulteriore possibilità per i trevigiani che, per necessità lavorative o per sentirsi più sicuri nelle attività quotidiane, hanno necessità di sapere in tempi stretti se sono o meno positivi al Covid-19.

Il servizio infatti, effettuato dal personale di Set, Servizi Emergenza Territoriale, garantisce ai clienti la consegna del risultato entro 30 o 40 minuti, con la possibilità di ritirarlo direttamente nel punto tamponi, nel parcheggio D dell'aeroporto, i via Noalese, oppure di scaricarlo facilmente via internet.

«Il servizio è operativo dalle ore 8.00 alle 20.00 tutti i giorni, inclusi sabato e domenica. La sosta nel parcheggio dello scalo per le operazioni relative ai tamponi è gratuita, con un limite massimo di due ore, e l'accesso avviene direttamente dalla via Noalese - spiega la società - Non è necessaria la prenotazione o la prescrizione del medico. Si raccomanda di portare con sé la propria tessera sanitaria al fine di velocizzare le operazioni di accettazione. Il tampone rapido si effettua ai bambini di tutte le età (anche neonati), previa valutazione del personale sanitari».

Nelle ultime settimane sono diversi i centri privati che offrono il servizio dei tamponi rapidi, comprese molte farmacie: 22 al momento, ma se ne stanno aggiungendo altre ancora, che hanno aderito all'accordo con la Regione e che prevedono un costo di circa 26 euro. La speranza ovviamente è che un maggior numero di tamponi, in concomitanza dell'avvio della campagna vaccinale anti Covid, possa isolare tutti i soggetti contagiati ed evitare, come alcuni esperti temono, la cosiddetta terza ondata proprio ora che, piano piano, il numero dei pazienti positivi, a livello trevigiano, stanno gradualmente diminuendo di giorno in giorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA