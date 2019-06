Via ai centri estivi ecco tutte le attività

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA LISTA TREVISO Ce ne sono per tutti i gusti: da quelli sportivi a quelli pensati come aiuto per fare i compiti, da quelli con gli animali a quelli in inglese, fino a quelli tecnologici e intergenerazionali. Con l'avvicinarsi della fine dell'anno scolastico - le ultime campanelle suoneranno tra venerdì e sabato - per migliaia di bambini e di ragazzi trevigiani si sta per aprire il grande mondo dei centri estivi. La cooperativa Comunica recita la parte del leone: si prepara ad accogliere oltre tremila giovani, mettendo in campo 300 operatori....