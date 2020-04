LA POLEMICA

TREVISO Per chi ha potuto riaprire, è una prima boccata d'ossigeno, pur con tutte le restrizioni vigenti, per iniziare a risalire verso la superficie. Per altri, tuttora chiusi, la preoccupazione inizia a trasformarsi in rabbia. È il caso dei negozianti di abbigliamento, calzature, accessori e biancheria per la casa che si sentono danneggiati e discriminati. «Perché la moda no? Cosa può avere questo importante comparto che gli altri non hanno, per continuare a rimanere fino all'11 maggio in lockdown?», si domanda Guido Pomini, presidente provinciale di Federmoda, l'organizzazione di categoria. Le saracinesche abbassate rischiano di avere un impatto irrimediabile. Tanto da ipotizzare almeno una sorta di asporto anche per vestiti o scarpe. Intanto il commercio trevigiano prova a ripartire dagli allentamenti alla serrata stabiliti dall'ordinanza firmata venerdì dal presidente della Regione Luca Zaia, in attesa del definitivo sblocco previsto per metà maggio. Gelaterie, pizzerie, pasticcerie e altri esercizi, oltre alle consegne a domicilio, già permesse, possono ora vendere i propri prodotti per asporto: in altre parole il cliente acquista e porta via, senza consumare sul posto, all'interno del locale. Non sarà l'ideale, ma rappresenta un primo passo. «Si è aperto qualche spiraglio, ma sarà una fase lunga e difficile. L'asporto, in aggiunta al cosiddetto delivery, darà la possibilità a molti esercenti di sopravvivere e di ripartire», conferma Federico Capraro, presidente di Ascom Confcommercio Treviso, che ammette una certa soddisfazione, ricordando come il via libera a tale tipologia di vendita fosse una delle richieste da tempo sostenute dall'associazione. Sarà anche un primo banco di prova per valutare la fattibilità concreta delle disposizioni anti-recrudescenza del contagio, anche in vista di una piena ripresa dell'attività. Tema assai complesso soprattutto per molti pubblici esercizi: non a caso l'Ascom stima che un 20% non riaprirà, neppure quando, il mese prossimo, giungerà l'autorizzazione, perché non avrà una reale convenienza economica.

L'AUSPICIO

Per questo Capraro sollecita «una logica flessibile e disponibilità massima». «Speriamo che questa prima fase possa accelerare i tempi riguardo alle altre aperture sottolinea il massimo rappresentante degli imprenditori del terziario trevigiano -. Ma soprattutto che permetta di valutare l'applicazione dei dispositivi con una logica non generalista, ma su misura per le singole tipologie di attività e in base alle caratteristiche dei locali». Tirano un sospiro di sollievo pure fiorerie e altri punti vendita di prodotti florovivaistici, che potranno tornare a proporre le loro merci (tranne gli oggetti decorativi), nonché librerie, cartolerie e negozi di articoli per bambini, non più soggetti alla limitazione di due giorni di apertura alla settimana. Altri segmenti del commercio tradizionale, però, sono tuttora rimasti al palo. Primi tra tutti il settore dell'abbigliamento e della biancheria per la casa.

L'ATTACCO

«Perché ad esempio, non potremmo far aprire da subito tutto il settore consegnando anche noi il prodotto alla porta? Certo non potrebbe essere visto da vicino, toccato, provato, ma non è detto che non voglia essere acquistato rimarca Pomini -. Potrebbe essere una modalità subito applicabile per dare un po' di fiato al settore e per perseguire la logica, ora disattesa, delle pari opportunità per le imprese. Nel frattempo ognuno di noi studierebbe sul campo, il suo negozio, le migliori pratiche da adottare per la vera apertura prevista a maggio. Il settore che ho l'onore di rappresentare in provincia di Treviso se lo meriterebbe, eccome se lo meriterebbe».

Mattia Zanardo

