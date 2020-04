L'INIZIATIVA

TREVISO «Che siano 50, 100, 200 o 500 non ha importanza in sé. Dubito che per le famiglie dei nostri dipendenti possa cambiare molto. Intendiamoci: i soldi aiutano, ma quello che mi auguro davvero è che la nostra iniziativa serva a dare un po' di conforto e soprattutto coraggio». Armando Beltrame, 76 anni, è il presidente di un'azienda di materiale idraulico e di arredo bagno che conta in Veneto sette filiali, tre nella Marca (Treviso, Castelfranco, Mogliano) e oltre 100 dipendenti. A ogni lavoratore il titolare ha versato un contributo fino a 500 euro, a sostegno dell'indennità di Cassa Integrazione che varia da 800 a 1100 euro lorde. Come hanno fatto anche altri imprenditori della provincia, Beltrame sottolinea però una cosa: che lo ha fatto più guardando in prospettiva che all'emergenza. Quasi per esorcizzare paure e timori della pandemia, il Coronavirus, che mai nessuno si è trovato ad affrontare.

LA FILOSOFIA

«Se penso all'incubo che stiamo attraversando oggi, beh, meglio sognare il futuro. Con i piedi ben saldi a terra, ma guardando oltre l'ostacolo» dice l'imprenditore, che si sorprende del clamore suscitato da tante iniziative analoghe. A dare orgoglio ad Armando Beltrame è invece la lettera scritta ai suoi dipendenti. Li ringrazia di cuore per quanto hanno fatto e per quanto faranno. «Ho voluto sapessero che l'azienda c'è e che è pronta a ripartire. In ogni momento». L'imprenditore di Castelfranco parla con tono deciso, piglio risoluto e dati alla mano. «A Marzo e Aprile il fatturato dell'azienda è precipitato quasi del 60% in rapporto agli stessi mesi degli ultimi 10 anni. Neppure la crisi economica, lunga e complessa era arrivata a tanto».

EFFETTO LOCKDOWN

Anche la Commerciale ha dovuto seguire le disposizioni dei decreti per ad arginare il contagio del virus: dal 23 marzo nessuna vendita al dettaglio, chiusura degli showroom mentre, rientrando tra le attività essenziali, ha potuto fornire qualche installatore. Secondo il titolare della Commerciale Veneta Beltrame, ci sono però altri numeri a cui guardare: «Negli ultimi cinque anni l'azienda ha sempre chiuso con un fatturato in crescita, anche del 9%, e ha investito guardando all'ambiente e alla sicurezza. Sia chiaro: questa emergenza e' tutta un'altra cosa, ma la supereremo».

LE PROSPETTIVE

Armando in cuor suo sa che tutto dipenderà dagli eventi. Lui è fiducioso ed è sicuro che «l'economia prima o poi lentamente riprenderà a girare». Ma dubita che sul piano umano tutto possa tornare come prima, almeno sul breve periodo. E sempre più spesso si pone la domanda che si fa sua moglie: «Torneremo ad abbracciare i nostri nipoti? Come una volta? Risentire il calore di ognuno? A queste domande non abbiamo risposta. Meglio sempre pensare al giorno in cui torneremo ad abbracciarli». (rt)

