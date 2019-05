Verde pubblico, le foto dal satellite per costruire il nuovo bando

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOTREVISO Oltre un milione di metri quadrati di aree verdi completamente geo-localizzate e mappate; un sistema informatico in grado di controllare l'esecuzione dei lavori di sfalcio praticamente minuto per minuto; l'erba che non deve mai superare l'altezza massima di dieci centimetri e infine il costo della manutenzione del verde: circa due milioni di euro all'anno. Tutto questo è contenuto del contratto che l'amministrazione comunale sottoporrà al prossimo gestore di giardini e aree pubbliche della città. Dopo mesi di lavoro, gli...