(mz) «C'è stata un'applicazione che tiene conto delle diverse realtà locali». Il prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà, non ritiene che l'introduzione da parte solo di alcuni Comuni trevigiani e altri no - un po' a macchia di leopardo - dell'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto, possa costituire un problema. «In realtà credo che i provvedimenti siano abbastanza coerenti, perché le ordinanze sono state adottate dai sindaci delle aree dove si registra una maggiore incidenza dei contagi oppure dove non si vede un uso spontaneo di questa precauzione da parte dei cittadini», spiega la rappresentante del Governo sul territorio. Il caso, ad esempio, è quello del Comune capoluogo. «Al di là del fatto che se il Veneto diventerà zona gialla, la questione non si porrà più, - aggiunge il prefetto - vedo che i sindaci che già non hanno provveduto sono comunque pronti ad emettere l'ordinanza laddove la situazione dovesse mutare». Maria Rosaria Laganà stila anche un primo bilancio del super green pass a livello locale: nella prima settimana di entrata in vigore, quasi 20mila le persone controllate, più alcune centinaia di attività produttive. «Le infrazioni rilevate sono state davvero poche, rispetto al numero dei controlli - ribadisce - Ciò denota una chiara presa di consapevolezza della necessità di rispettare le disposizioni. Inoltre, i responsabili delle forze dell'ordine mi riferiscono come le persone abbiano mostrato disponibilità».

