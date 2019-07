Venerdì decima edizione dell'Open day Attesa per Economia del Turismo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOTREVISO Torna, per la decima edizione, l' Open Campus Treviso di Ca' Foscari, venerdì 19 luglio a partire dalle 9.30. L'iniziativa sarà l'occasione per presentare l'offerta didattica 2019/2020 della Scuola di Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali di ca' Foscari che ha sede a Treviso. L'evento è aperto agli studenti delle scuole superiori e ai laureati triennali interessati a proseguire con le lauree magistrali. Fra le novità l'attivazione del curriculum inglese-spagnolo del Corso di Laurea Magistrale...