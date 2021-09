Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SENTENZATREVISO L'acquirente non poteva non sapere della presenza di debiti relativi alle spese condominiali non pagate, del pignoramento in atto e inoltre il prezzo pattuito era di favore in quanto l'immobile valeva circa il doppio di quanto previsto dall'accordo di vendita. In attesa del deposito delle motivazioni, in sostanza è per queste ragioni (quelle della tesi difensiva sostenuta dall'avvocato Daniele Panico) che il giudice...