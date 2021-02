IL BILANCIO

TREVISO La pandemia frena le auto. Se non quelle già in circolazione, di sicuro quelle nuove. Le vendite di vetture nella Marca nel 2020 sono diminuite del 23,6 per cento rispetto all'anno precedente, quando si era già archiviato un calo del 5,76%. Il dato trevigiano, comunque, insieme a quello di Rovigo (in rosso del 22,3) è il meno pesante tra le province venete: peggiore Vicenza, in perdita di 29,7 punti. Concessionari chiusi per le restrizioni anti- contagio, riduzione degli spostamenti a causa dei divieti o delle remore a viaggiare e una minor disponibilità economica, presente o temuta per il futuro, hanno spinto anche molti trevigiani a rinunciare a cambiare macchina: così, nell'anno da poco concluso, le nuove immatricolazioni in provincia sono state, in totale, 15.700, a fronte delle 22.928 registrate nel 2019.

LA CRISI

«Usciamo conferma Giorgio Sina, presidente del Gruppo Auto e Moto di Confcommercio Treviso- da un'annata difficilissima, con punte positive nei mesi di agosto, settembre ottobre dovute al buon funzionamento dei bonus ed alla preparazione dei nostri concessionari che fin dal termine del primo lockdown hanno garantito sicurezza e protezione ai clienti dotandosi di tutti i dispositivi». Rispetto alla contrazione generalizzata (in linea con quella del mercato nazionale: meno 27,9%), gli automobilisti trevigiani paiono riscoprire i motori made in Italy: in controtendenza, infatti, Fiat, secondo marchio più venduto (più 20%), Lancia (14,5%) e pure Ferrari: nel corso del 2020 sono stati acquistati 11 bolidi del Cavallino rampante, due in più dell'anno prima.

BOOM DELLE ELETTRICHE

E boom delle elettriche Tesla: da 73 a 95, di cui 27 nel solo mese di dicembre. La casa automobilistica più richiesta, resta comunque Volkwagen, con 2.019 esemplari, pur subendo una flessione intorno ad un terzo. Sul podio (dopo, appunto, Fiat), anche Ford, poi Toyota, Reanault e Peugeot. Gli incentivi, secondo Sina, saranno la chiave della ripartenza nei prossimi mesi. «Tra rottamazioni, sconti dei singoli concessionari e incentivi, il 2021 può rivelarsi l'anno migliore per cambiare auto vetuste e inquinanti. Siamo all'alba di una ripartenza, la luce in fondo al tunnel inizia a vedersi e la ripresa, quando arriverà, sarà molto veloce, di sicuro improntata alla sostenibilità, anche per i veicoli». La conferma arriva dalla crescita delle motorizzazioni a minori emissioni: su base regionale, più 179% (pari a 2.315 unità) per le elettriche, più 291% per le ibride plug-in, più 73,3% per le ibride. «Il mercato dell'elettrico non è molto visibile conclude Sina -, ma rappresenta una grossa fetta di futuro, mentre l'ibrido è la scommessa più promettente di questo tempo incerto ma attento ai cambiamenti». (m.z.)

