TREVISO Tra le colline e le campagne trevigiane inizia a manifestarsi il problema dei lavoratori stagionali in agricoltura, quella forza lavoro indispensabile soprattutto per la vendemmia. Si tratta di circa tremila persone che, ogni anno, vengono assunte per pochi mesi dalle aziende della Marca e che il prossimo autunno potrebbero non esserci. Da loro dipende la raccolta dell'uva, passaggio iniziale e fondamentale per la produzione del vino. Ma le notizie legate ai contagi, le chiusure già annunciate nei confronti di paesi come Serbia, Kosovo e Montenegro stanno alzando la tensione: «Al momento le nostre aziende si stanno organizzando e non abbiamo rilevato particolari problemi - spiega il direttore della Coldiretti trevigiana Antonio Maria Cirri - ma se le restrizioni dovessero essere allargate anche alla Romania, da dove arriva la maggior parte degli stagionali, qualche difficoltà inizieremo ad averla».

Anche la Prefettura monitora la questione. Il capitolo degli stagionali è uno dei nodi da affrontare per quanto riguarda la gestione dell'emergenza Covid. Il prefetto Maria Rosaria Laganà, nella settimana tra il 27 e il 31 luglio, convocherà un tavolo sul tema. Saranno invitati a partecipare Usl, comuni, associazioni di categoria, forze dell'ordine, sindacati. Tanti temi da affrontare: l'andamento dei contagi, le nuove misure di prevenzione e i controlli da effettuare a chi arriva dall'estero, anche i trevigiani via per turismo, e dalle zone a rischio. E il tema degli stagionali, considerato quanto incide il comparto vino nell'economia trevigiana, sarà uno dei più dibattuti. Rendere complicato l'ingresso in Italia ai lavoratori attesi nei campi e soprattutto nelle vigne, sarebbe un mezzo disastro. «Per prima cosa però viene la tutela della salute pubblica - sottolinea Cirri - e capiamo perfettamente le preoccupazioni del prefetto e della Regione visto che, a quanto pare, i principali contagi si stanno sviluppando nell'est Europa. Noi siamo pronti a collaborare se ci venisse richiesto. Il problema esiste, lo conosciamo da mesi e abbiamo proposto anche delle soluzioni che non sono state accolte».

Per la Coldiretti una parte del problema si sarebbe potuto risolvere introducendo i voucher: «Sarebbe stata una buona soluzione - ammette Cirri - ma i sindacati si sono opposti e l'iter burocratico si è rivelato troppo complicato». C'è anche una soluzione italiana: «Tanti studenti, ma anche pensionati, disoccupati o cassa integrati italiani si sono fatti avanti dando la propria disponibilità a lavorare in agricoltura. Sono molti, ma ovviamente non bastano per coprire tutto il fabbisogno: un fenomeno che abbiamo registrato anche durante il periodo quarantena, quando le coltivazioni stagionali avevano bisogno di manodopera ma non se ne trovava perché era tutto chiusa. Allora come, oggi per la vendemmia, la situazione è sempre la stessa: servono i lavoratori stagionali stranieri. Stiamo parlando di alcune migliaia di persone, sicuramente attorno alle tremila persone. Una cifra importante».

Cirri però ribadisce un concetto: «Prima di tutto la salute pubblica, quindi ben vengano tutte quelle misure utili per arginare il contagio. Se il prefetto lo ritiene, siamo a pronti a fare la nostra parte. Ma è fondamentale stabilire tutti i protocolli necessari per garantire il corretto monitoraggio agli ingressi frontalieri. Le nostre aziende però si stanno già organizzando per poter lavorare,.Siamo solo attenti a quanto accade in Romania da cui, ripeto, arriva la maggioranza dei lavoratori stagionali».

