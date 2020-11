IL CASO

VEDELAGO Tosse e qualche brivido di ferro. Sulle prime sembrava un banale raffreddore, ma Cristina Andretta primo cittadino di Vedelago non ha aspettato un secondo di più e si è subito rivolta all'Usl per fare il test rapido. Il responso quasi immediato: positiva. Immediata è scattata la sanificazione dell'ufficio del primo cittadino che è ora in attesa del tampone molecolare. «Purtroppo sono rimasta contagiata - spiega Andretta - i sintomi al momento sono lievi, vediamo nelle prossime ore. Sono entrata in contatto con una persona risultata positiva e quando l'ho saputo sono corsa a fare il test». La circostanza, associata a qualche colpo di tosse e al raffreddore, non ha lasciato dubbi al sindaco. In Comune è stata avviata la sanificazione ma nessuno stop. «Mi sono isolata in una stanza di casa con un computer e una bozza del Dpcm che sto studiando. Continuerò a lavorare a distanza, l'attività amministrativa non si ferma di certo». La Andretta ha bonificato anche l'ufficio dell'agenzia di comunicazione. «Volevo ringraziare il personale trovato al Covid point, tutti operatori gentili e professionali. Grazie alla nostra Usl e in particolare ai colleghi sindaci che mi hanno subito supportata».

IL PROVVEDIMENTO

Il comando della polizia locale di Paese è invece rimasto chiuso per un giorno per permettere l'igienizzazione e la sanificazione di tutti i locali. La misura è scattata la scorsa settimana dopo la conferma di un caso di positività tra gli agenti. Pochi giorni prima era stato fatto lo stesso con l'ufficio Lavori pubblici del Comune per un caso di positività tra il personale. Il municipio ha subito fatto scattare lo screening per i colleghi dei dipendenti colpiti. E tutti i tamponi hanno dato esito negativo. Tanto che ieri è stata ufficializzata la riapertura di entrambi gli uffici: il comando della polizia locale e l'ufficio tecnico. La comunicazione è stata inviata anche alla Prefettura e al dipartimento di Prevenzione dell'Usl della Marca. «Si è provveduto alla sanificazione e all'igienizzazione di entrambi gli immobili in cui si trovano gli uffici interessati ha messo nero su bianco il sindaco Katia Uberti nei giorni successivi, i dipendenti di tali uffici sono stati sottoposti a tampone. E non sono risultati ulteriori contagi». Non ci si ferma qui. Il Comune ora ha organizzato uno screening collettivo per i proprio dipendenti: poco meno di un centinaio di persone. È stato stretto un accordo con un centro privato con sede proprio a Paese. A breve toccherà al personale dei servizi sociali e a quello dell'anagrafe. Poi si continuerà così, con controlli a scaglioni.

