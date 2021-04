Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNATREVISO Sabato ci sarà il Vax-day aperto a tutti i trevigiani con più di 80 anni non ancora vaccinati contro il coronavirus. L'Usl ne attende oltre 4.300. E domenica scatteranno le vaccinazioni a domicilio per i circa 3mila costretti a letto, quindi non nelle condizioni di muoversi da casa. Non ci saranno i medici di famiglia, che denunciano un mancato rispetto dei patti. Ma l'azienda sanitaria va avanti con il colpo di reni in...