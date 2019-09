Variati dà la scossa al Pd «Dovete rialzare la testa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NEO SOTTOSEGRETARIOTREVISO «A Treviso dovete rialzare la testa. Ci è capitata quest'occasione inaspettata e non possiamo fallire: a Roma porterò gli anni di esperienza accumulati come amministratore. Oggi il Veneto avrà una voce importante in Ministero, ci sarà grande attenzione agli enti locali». Così Achille Variati ha dato la scossa ieri mattina al Pd trevigiano, in quella che si configura come la prima uscita pubblica da sottosegretario al Ministero dell'Interno. «Ha voluto infonderci grande carica- conferma Antonella Tocchetto-...