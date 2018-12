Vandali sull'Ostiglia: danneggiato il capitello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Vandali in azione in strada Boiago a Treviso, a due passi dalla Treviso - Ostiglia, dove ignoti hanno prelevato dal capitello la statua della Santa Vergine e l'hanno lanciata in acqua nel vicino fossato. Un gesto che ha fatto arrabbiare i residenti della zona spesso alle prese con le conseguenze dei comportamenti incivili di chi, specie di sera, frequenta la ciclabile. «È un gesto inspiegabile, vigliacco e ignobile - commenta Vittore Trabucco, residente in strada Boiago, che accortosi del vandalismo ha subito ripescato la...