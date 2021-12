Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Vertice in prefettura ieri pomeriggio per fare il punto sui vandalismi all'hub vaccinale dell'ex Maber di Villorba. All'incontro con i vertici delle forze dell'ordine ha partecipato anche il dg dell'Usl 2 Francesco Benazzi. Sull'episodio indagano i carabinieri a cui l'altro giorno l'azienda sanitaria ha sporto denuncia contro ignoti. «Ad oggi non ci sono rivendicazioni di matrice No vax - afferma il prefetto Maria Rosaria Laganà - e non...