Valvole cardiache infette: operati due pazienti per sostituirle

SANITA'

TREVISO Valvole cardiache infettate dal batterio killer in sala operatoria: due pazienti sono tornati sotto ai ferri al Ca' Foncello per farsele sostituire. È il passo definitivo per provare a scongiurare i rischi legati al Mycobacterium Chimaera, responsabile di infezioni potenzialmente letali nelle persone operate al cuore. L'ospedale di Treviso ha seguito in tutto nove pazienti colpiti dal batterio: sei operati proprio al Ca' Foncello, due a Mestre e uno a Vicenza. Quattro purtroppo non ce l'hanno fatta. Gli altri cinque sono costantemente monitorati dall'unità di Malattie infettive.

LA TERAPIA

Tutti stanno assumendo una terapia multi-farmacologica. E due pazienti hanno affrontato una nuova operazione al cuore per la sostituzione della valvola contaminata. I numeri sono emersi dal controlli avviati all'inizio dello scorso anno dalla task force che è andata a verificare lo stato di salute dei 2.200 pazienti che si sono sottoposti a un intervento di cardiochirurgia al Ca' Foncello tra il 2010 e il 2017, periodo considerato a rischio, allungato per massima prudenza, a causa dell'impiego nelle sale operatorie di un macchinario per la circolazione extracorporea di fabbricazione tedesca all'interno del quale sembrava annidarsi proprio il Mycobacterium Chimaera. «Oggi stiamo seguendo cinque casi fa il punto Pier Giorgio Scotton, primario dell'unità di Malattie infettive a fronte di condizioni che migliorano grazie ala terapia multi-farmacologica, c'è la proposta di sostituire la valvola cardiaca, anche se funziona regolarmente, perché è sempre infetta. Non è possibile la guarigione fino a quando non si sostituisce la valvola in questione. Dei cinque che seguiamo, due sono già stati operati». Resta da capire se basterà. Non è ancora stato sviluppato un follow-up, un periodo di osservazione, abbastanza lungo. Intanto i due pazienti che si sono sottoposti a una nuova operazione continuano ad assumere i farmaci. «Si andrà avanti per un paio di anni dopo l'intervento dice il primario poi è prevista una sospensione della terapia e un'osservazione di almeno cinque anni».

I CASI

In Veneto sono state registrate in tutto 18 infezioni da Chimaera, che hanno causato sei morti. Il problema è esploso con il caso di Paolo Demo, anestesista dell'ospedale San Bortolo di Vicenza, stroncato il 2 novembre del 2017 a 66 anni da un'endocardite da Chimaera, che dopo alcune complicanze si era rivolto a Treviso. C'è stata anche una vittima trevigiana: Gianni De Lorenzi, ex assessore di Nervesa, operato al cuore al Ca' Foncello nel 2015 e scomparso un anno fa a causa dell'infezione scoperta sei mesi prima. Oggi il riferimento regionale è l'ospedale di Treviso, assieme a quello di Vicenza. Il problema ha investito tutto il mondo. Il primo caso in Italia è stato segnalato proprio dall'ospedale di Treviso.

Mauro Favaro

