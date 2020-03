LE OPERAZIONI

VALDOBBIADENE Sono iniziati ieri mattina i lavori per riconvertire l'ospedale di Valdobbiadene in presidio sanitario d'urgenza in caso di picco da coronavirus. Tecnici, protezione civile e task force regionale stanno cercando di stabilire un cronoprogramma, ma in un mese la struttura potrebbe essere resa operativa. La parte più problematica è forse il primo piano. Oltre all'abbandono, le infiltrazioni hanno intaccato pareti e soffitto. Per il resto la struttura è in buono stato. A essere sistemato per le esigenze dall'emergenza contagio sarà il monoblocco.

IL SOPRALLUOGO

«Valdobbiadene vuole farsi trovare pronta con il personale e con i volontari aveva affermato due giorni fa, nel corso del sopralluogo, il sindaco Luciano Fregonese Quando questo ospedale era aperto e attivo, tutta la comunità era solidale con la struttura e le sue necessità; ora, in questi momenti difficili, ritorniamo a essere partecipi non solo con le parole ma anche con i fatti». Valdobbiadene è stato indicato come un possibile sfogo d'emergenza nel caso i numeri dei malati cominciassero a salire in maniera incontrollabile.

LA SFIDA

La struttura sarà riattata e dovrà essere rifornita di tutto il materiale medicale e del mobilio. La sfida è fare presto: i tempi del picco non sono prevedibili, ma il rapido peggioramento dei ricoveri fa temere il peggio. Per questo la Regione punta sul ripristino della capacità ricettiva. La funzione è al momento preventiva, come ha ribadito Zaia: «Dobbiamo essere pronti nel caso in cui inizino a mancare letti. Di tre giorni fa la notizia che la Regione aveva chiesto a Padova e Treviso di dare disponibilità a riaprire i vecchi ospedale di Monselice e Valdobbiadene. Ipotesi limite, da attuare solo in caso di necessità. Alla quale il direttore generale Benazzi aveva risposto affermativamente. «Siamo in attesa di notizie più precise da parte della Regione - spiegava in un'intervista Francesco Benazzi - ma come azienda sanitaria siamo pronti a riaprire la vecchia struttura del Guicciardini di Valdobbiadene ormai ferma dal 1999. Chiaramente dovranno essere fatti degli interventi, ma non ci tiriamo indietro in una situazione difficile come quella che stiamo vivendo. Stiamo anche richiamando i medici in congedo. Già in 15 hanno dato disponibilità teorica. Dovrebbero partire da lunedì. Mi auguro siano solo i primi». Strutture e uomini dunque nella grande corsa a contenere e affrontare la pandemia.

Elena Filini

