VALDOBBIADENE

Le colline del Prosecco racchiudono l'eccellenza di un vino che conquista ogni giorno i palati di tutto il mondo e la bellezza di un paesaggio patrimonio dell'umanità. Con questi presupposti, il Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg ha vinto il premio Gavi La Buona Italia 2020 per l'efficacia con cui si muove nei canali di comunicazione online e l'attitudine a svolgere un ruolo di aggregazione territoriale attraendo turisti e viaggiatori. Ogni anno, dal 2015, il laboratorio Gavi La Buona Italia del Consorzio Tutela del Gavi propone un osservatorio inedito sulle buone pratiche del comparto enogastronomico italiano, valorizzate appunto con il premio. Nelle ultime due edizioni protagonisti sono stati Il Vino Responsabile - La responsabilità sociale interpretata dal comparto vinicolo, andando oltre il concetto consueto di sostenibilità, e lo Smart Wine - L'innovazione digitale nella filiera integrata enologica italiana vigna-cantina-distribuzione-comunicazione. Quest'anno la scelta, avvenuta ancora in periodo pre-pandemico, era caduta sull'enoturismo, o meglio sul nuovo enoturismo, da osservare alla luce delle direttive ministeriali del 2019 grazie alle quali l'enoturismo ora può essere praticato dalle cantine per legge, invitando alla professionalizzazione un comparto destinato a diventare strategico nell'economia dei produttori di vino. E in terra di Prosecco, i vignaioli lo sanno bene. La scelta si è rivelata particolarmente felice, se è vero che dopo il lockdown l'enoturismo è considerato da molti il turismo della ripartenza. Questo in quanto turismo di prossimità, economicamente accessibile, sostenibile, integrato con le altre esperienze territoriali di un turismo lento che privilegia i borghi alle città, e all'aria aperta, quindi più sicuro, se alle cantine in questa estate del 2020 si preferiranno le vigne, attrezzate per offrire esperienze spesso inedite o sorprendenti. La giuria del premio ha individuato le buone pratiche del Consorzio di tutela del Prosecco Docg: si presenta con il sito tradotto in 5 lingue e integrato a 5 social network; ha una rivista semestrale sfogliabile e scaricabile con tutte le informazioni, una vera e propria guida per il turista; la sezione I percorsi enoturistici propone una serie di percorsi già strutturati fruibili in base a diversi interessi; infine, ha un motore di ricerca interno al sito che permette di filtrare le cantine a seconda del servizio di cui si è alla ricerca, con precise informazioni sulla logistica. Tra i componenti del Comitato di indirizzo della giuria, c'è anche Floriano Zambon, presidente delle Città del vino.

Elisa Giraud

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA