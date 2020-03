LA RISORSA

VALDOBBIADENE L'ospedale è lì: pronto. Allestito a tempo di record grazie all'eccezionale impegno di Protezione Civile e Alpini. Nella stanze ci sono 147 posti letto; ambulatori e studi sono attrezzati, sale operatorie d'emergenza e zona per il triage comprese. C'è tutto per far fronte all'emergenza. Da ieri l'ospedale Guicciardini di Valdobbiadene è ufficialmente operativo, ma vuoto. Rappresenta la seconda linea in questa guerra contro il contagio. Se mai la prima linea rappresentata dal Ca' Foncello e dagli ospedali trevigiani dovesse cedere, nessuno se lo augura e i segnali in tal senso a oggi non ci sono, il peso della resistenza si riverserebbe anche su questa struttura rimessa in piedi dalla Regione e su precisa richiesta del governatore Luca Zaia.

IL FRONTE

«L'ospedale di Valdobbiadene è pronto, ma non ancora utilizzato - spiega Giampaolo Bottacin, assessore regionale alla Protezione Civile che ha materialmente seguito tutte le fasi dell'operazione - pazienti non ce ne sono. Ma è stato pensato proprio in questa ottica: verrà utilizzato quando e se Benazzi, direttore generale dell'Usl 2, ci dirà che ha bisogno di nuovi posti letto. Al momento Treviso non è a questo livello dell'emergenza». La Marca sta conducendo la sua battaglia, ma i fronti caldi in Veneto sono altri. A Venezia sono molto preoccupati da quanto sta accadendo a Verona, dove l'aumento esponenziale di contagiati e ricoverati in terapia intensiva sta creando grosse difficoltà e dove la vicinanza con la provincia di Brescia, una delle più colpite assieme al bergamasco, aumenta ancora di più l'ansia per quello che potrebbe accadere. Poi c'è Padova, dove la situazione è sempre al limite: le strutture sanitarie universitaria sono ormai piene, così come l'ospedale di Schiavonia e le altre sono quasi al limite. «A Treviso invece - osserva l'assessore - l'andamento dei contagi è sì in crescita, ma non così rapida come da altre parti. La guardia però non va abbassata perché di pericoli ce ne sono sempre. Quella che stiamo combattendo è una guerra a tutti gli effetti e dobbiamo essere sempre pronti. Ma nella Marca è stato approntato tutto quello che serviva: ci sono due ospedali Covid come la clinica San Camillo e quello di Vittorio Veneto; il Ca' Foncello sta reggendo bene; Conegliano ha avuto qualche giorno di difficoltà, poi alcuni pazienti sono stati portati a Belluno e la situazione è migliorata. In generale, nelle strutture trevigiane, si registrano anche delle guarigioni, quindi letti che si i liberano. Siamo sempre in emergenza, ma si regge».

SECONDA LINEA

E se la situazione dovesse precipitare, c'è Valdobbiadene: «La risorsa di letti e attrezzature a disposizione è importante. L'ospedale è pronto: basta solo mettere le lenzuola e si può partire. Dal momento in cui Benazzi ci dovesse dare la comunicazione che servono posti in più, in poche ore sarebbe tutto perfettamente allestito. Attualmente a presidiarlo c'è la Protezione Civile e un nucleo antincendio fondamentale in strutture del genere. Insomma: c'è tutto».

P. Cal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA