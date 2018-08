Valanga di foto e messaggi allarmistici Conte fronteggia la psicosi crollo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Da martedì pomeriggio è un continuo: messaggi su messaggi di amici, cittadini e amici di Facebook, tutti a mandare foto dei ponti trevigiani. Ognuno vede una crepa, una fessura, un motivo per aver paura o per pronosticare un'imminente catastrofe. Il sindaco Mario Conte da giorni, oltre alla normale amministrazione e agli eventi un po' più seri come l'attentato bombarolo alla sede del K3, deve fare fronte anche a una vera e propria psicosi. E, come lui, anche Giancarlo Da Tos, presidente della commissione Lavori Pubblici: per tutta ieri ha...