Vademecum salva-cani: «Soffrono come noi»

SOS QUATTROZAMPETREVISO (ef) Il grande caldo arriva anche per i migliori amici dell'uomo. Enpa ha così diramato un utile vademecum per evitare gli errori più ricorrenti. In caso di ipertermia (la pelle scotta, l'animale barcolla o ha difficoltà a respirare) è necessario abbassare la temperatura agli animali bagnandoli con acqua fresca e applicando nell'interno coscia i siberini (i contenitori quadrati che contengono acqua ghiacciata e che vengono usati per tenere bassa la temperature dei frigoriferi portatili) coperti con una busta o con...