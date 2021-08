Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BILANCIOTREVISO Sono stati 68 i nuovi positivi registrati nella Marca fino a ieri: uno dei livelli più bassi registrati in Veneto, dove la sola Padova continua a mantenersi sopra i 100 positivi al giorno. Non è stato invece registrato alcun decesso. Stabile anche la situazione dei ricoverati: sono 5 i pazienti della terapia intensiva del Ca' Foncello, dove altri 7 sono i ricoverati nell'area non critica; un altro ricoverato in terapia...