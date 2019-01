Vaccini, scadenza vicina: «Tolleranza zero dopo il 10 marzo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ULTIMATUMTREVISO Copertura vaccinale ultima chiamata. «Dopo il 10 marzo non saranno consentite nuove proroghe». Francesco Benazzi chiarisce la posizione dell'Usl 2 dopo il termine ultimo concesso alle famiglie per mettersi in regola con gli obblighi scolastici. «Abbiamo lavorato sulla persuasione, lasciato aperta la finestra temporale perché i genitori non sentissero questo come un obbligo. C'è stato modo e tempo di fare tutto. E certo non possiamo procrastinare ancora. Se ci saranno situazioni che per mere questioni di tempo slittano...